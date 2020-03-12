В российской больнице кричащую от боли пациентку накачали снотворным

В одной из больниц Екатеринбурга кричащей от боли пациентке сделали укол снотворного и вместе с кроватью вывезли в коридор. Об этом пишет Telegram-канал «Двач».

Уточняется, что женщину доставили в лечебное учреждение с подозрением на панкреатит. Вскоре после укола пациентка умерла.

На видео, опубликованном на канале, видно, как возмущенные мужчины спрашивают у врача, почему женщине не дали обезболивающего. Тот отвечает, что женщина кричала «не от боли». «Она не говорила про боль ничего. Она говорила, что боли у нее нет», — заявил медик, предложил дождаться результатов вскрытия, и попросил всех покинуть кабинет.

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