Россиянин обвинил лошадь в смерти подруги

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела 48-летнего местного жителя, забившего до смерти свою подругу из-за выбежавших из загона коров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

В ноябре 2019 года тело женщины обнаружила соседка и вызвала сотрудников полиции. Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшая погибла в результате черепно-мозговой травмы. Ее сожитель обвинил в смерти женщины лошадь — якобы ее ударило животное.

Однако собранные следователями доказательства опровергли версию мужчины. В итоге он признался, что избивал подругу из-за того, что она плохо работала по хозяйству. В тот раз причиной его гнева стало то, что она не закрыла ворота, и коровы выбежали из загона, а ему пришлось загонять животных обратно. По версии следствия, затем он в состоянии алкогольного опьянения забил сожительницу до смерти.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. У обвиняемого уже имеется судимость, отметили в СКР.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru