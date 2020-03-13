В танке Т-35 нашли письмо времен Великой Отечественной

Реставраторы обнаружили в танке Т-35 письмо времен Великой Отечественной войны, которое написал курсант Самарского танкового училища по фамилии Тимофеев. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Клочок бумаги, который оказался письмом, нашли спрятанным под броней танка, в так называемом ящике дымоспуска.

Бумагу передали родственникам курсанта, проживающим в Казахстане. Таким образом неотправленное письмо из училища, откуда лейтенантов отправляли на фронт, дошло до адресатов спустя 70 лет. Родственники танкиста решили передать письмо на хранение в музей парка «Патриот».

Танкист Тимофеев прошел всю войну. После сражения на Курской дуге он был представлен к ордену Отечественной войны II степени.

Ранее в марте президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим». «И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — подчеркнул российский лидер.

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