Россия
 
Последние новости
Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой
Ценам на нефть предсказали застой
Негигиеничный поступок пассажира на борту самолета осудили в сети
От смертельно опасной жары пострадают более миллиарда человек
Клип Little Big на песню для «Евровидения» набрал более 5 миллионов просмотров
Германия согласилась заплатить любые деньги ради победы над коронавирусом
Стало известно о новых фигурантах дела ОПГ полицейских-вымогателей
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Преемник Шепелева на Первом канале рассказал о будущем передачи
«Изуродованная» чемпионкой UFC девушка-боец показала лицо после схватки
Новости партнеров

В танке Т-35 нашли письмо времен Великой Отечественной

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ТРК «Звезда»

Реставраторы обнаружили в танке Т-35 письмо времен Великой Отечественной войны, которое написал курсант Самарского танкового училища по фамилии Тимофеев. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Клочок бумаги, который оказался письмом, нашли спрятанным под броней танка, в так называемом ящике дымоспуска.

Бумагу передали родственникам курсанта, проживающим в Казахстане. Таким образом неотправленное письмо из училища, откуда лейтенантов отправляли на фронт, дошло до адресатов спустя 70 лет. Родственники танкиста решили передать письмо на хранение в музей парка «Патриот».

Танкист Тимофеев прошел всю войну. После сражения на Курской дуге он был представлен к ордену Отечественной войны II степени.

Ранее в марте президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим». «И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — подчеркнул российский лидер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Реставраторы обнаружили в танке Т-35 письмо курсанта времен ВОВ
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Путин заявил о невозможности украсть у России Победу
Другие материалы рубрики
Россия15:3112 марта

«Для людей это все шуточки. А тут реальная угроза»

В мире объявили пандемию коронавируса. Что об этом говорят российские врачи?
19:40Сегодня

Московский таксист выбросил из машины сделавшую ему замечание пассажирку и уехал

18:19Сегодня

Московский таксист выкинул пассажирку из машины после жалоб на музыку 

18:17Сегодня

В Москве частные школы начали отменять занятия из-за угрозы коронавируса

Россия00:0112 марта

«Посмотри, как они их убивали. На них кровь!»

Две сотни собак с перерезанными глотками: зачем в российском городе массово убили бездомных животных
16:56Сегодня

Московскую школу закрыли на карантин из-за коронавируса

16:35Сегодня

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

16:10Сегодня

После массового убийства собак в российском регионе запретили усыплять дворняг

Россия17:31Сегодня
«Поезд Победы»

Поезд в тему

Как устроены именные поезда столичного метрополитена
16:08Сегодня

В России еще 11 человек заразились коронавирусом

17:34Сегодня

Объем экспорта АПК Москвы вырос на 28 процентов

15:54Сегодня

Москвичей предупредили о метели и возвращении холодов

Россия
Московскую школу закрыли на карантин из-за коронавируса
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
«Для людей это все шуточки. А тут реальная угроза»
В мире объявили пандемию коронавируса. Что об этом говорят российские врачи?
После массового убийства собак в российском регионе запретили усыплять дворняг
«Посмотри, как они их убивали. На них кровь!»
Две сотни собак с перерезанными глотками: зачем в российском городе массово убили бездомных животных
В России еще 11 человек заразились коронавирусом
«Поезд Победы»Поезд в тему
Как устроены именные поезда столичного метрополитена
Все материалы
Мир
Европу признали центром пандемии коронавируса
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке
Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом
Италию закрыли на карантин по коронавирусу
В стране закрыты границы, школы и введен запрет на перемещение
Президент Бразилии опроверг свое заражение коронавирусом
«Мы получим все ответы»
В Нидерландах начинается процесс по крушению «Боинга» в Донбассе. Что от него ждет Россия?
Евросоюз продлил санкции россиянам из-за Украины
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский задумал ввести чрезвычайное положение на Украине
В ДНР опровергли заявления Киева о коронавирусе в республике
Первые на выход
30 лет назад Литва вышла из состава СССР и запустила развал Союза
Зеленский подписал закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине
«Собирали лайки вместо денег»
Рекордный рейтинг Зеленского рухнул. Власти Украины не справились с его обещаниями
Украинская разведка выяснила причины попадания коронавируса в Донбасс
Все материалы
Экономика
Кремль ответил на слова об угрозе роста бедности в России
Нефть отскочила
Курс рубля начал расти
По наводке
На американские биржи пришли дилетанты. Теперь от них зависит будущее мировой экономики
Путин объяснил разницу между олигархами 1990-х и современными
Время краха
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир
Все материалы
Силовые структуры
Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области
Блестящие стволы
Банда «фантомасов» грабила банки с самодельными автоматами и держала в страхе советский город
Пожизненно осужденный убил в российской колонии последнего секс-маньяка СССР
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Российские СИЗО предложили сделать менее брутальными
«Пошли большие деньги — появились трупы»
Чеченские бандиты охотились на бизнесменов по всему миру. Тела своих жертв они растворяли в кислоте
Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток
Все материалы
Наука и техника
В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Huawei выпустит смартфон с тремя селфи-камерами
Пентагон и Lockheed Martin поборются из-за F-35
Все материалы
Спорт
«Изуродованная» чемпионкой UFC девушка-боец показала лицо после схватки
Россия выразила готовность принять больше матчей Евро-2020
LONDON, ENGLAND - JULY 11: England football fans react after their defeat as they watch the Hyde Park screening of the FIFA 2018 World Cup semi-final match between Croatia and England on July 11, 2018 in London, United Kingdom.The winner of this evening's match will go on to play France in Sunday's World Cup final in Moscow. Up to 30,000 free tickets were available by ballot for the biggest London screening of a football match since 1996. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)Евро-2020 и Олимпиада под угрозой срыва из-за коронавируса
Крупнейшие спортивные турниры отменяют по всему миру
«Барселона» полностью перестала работать
Эстафета олимпийского огня в Греции отменена из-за коронавируса
Погнали городских
Поражение «Сити» в дерби и разгром «Эвертона» в гостях у «Челси» — главные события тура АПЛ
Все материалы
Культура
Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Харви ВайнштейнВайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Как произошло падение голливудского магната и что ждет его дальше
Дочь Спилберга рассказала о реакции родителей на ее уход в порно
Энрике Иглесиас «Мне очень не хочется верить в ад»
Энрике Иглесиас об Анне Курниковой, русском имени для ребенка и Билли Айлиш
Экс-ассистентка Эмбер Херд раскрыла подробности ее отношений с Джонни Деппом
Что-то с памятью моей
Премьер-фетишист, суд над свиньей и пакт о забвении: что показали на лучшем кинофестивале России
Посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Прицелившегося в украинца тепловизором Соловьева сравнили с красным комиссаром
Жизнь под колпаком
 
Rambler Group посоветовала сотрудникам работать из дома
Петросян ответил раскритиковавшим его за голый торс хейтерам
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Little Big решила отдельно раскрутить танец к песне для «Евровидения»
«Это ужасная и тяжелая жизнь»
Популярная российская юмористка — о женщинах в стендапе и шутках про маленький член
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон одержала очередную победу над Меган Маркл
Валентина Терешкова, 1971Русская Чайка
Для партии и космоса: как Терешкова стала первой космонавткой и символом СССР
Эмили Ратаковски попозировала в пиджаке на голое тело
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Американский ювелирный бренд создал кольцо с лезвием для самообороны
Тэдди«У русских и так много проблем»
Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
Блогерша повторила видео популярной плюс-сайз-модели в белье и насмешила фанатов
Все материалы
Путешествия
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Все материалы
Из жизни
Хозяйка спасла трех собак от смертоносной змеи
Танцы с костями
Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости
«Здесь люди уважают себя и свой труд»
История россиянки, которая переехала с тремя детьми на родину мужа — в Болгарию
70-летнего доктора уличили в просмотре жесткого порно на рабочем месте
«Сейчас людьми двигает выгода»
Почему жители одной из богатейших стран мира уезжают в пустыню пасти верблюдов
Поросенок-мутант с «человеческим лицом» напугал фермеров
Все материалы
Итальянцы превратили УАЗ «Буханку» в дом на колесах
Забытые концепты: Cadillac Jacqueline
Элегантное купе, достойное Первой Леди Америки
В России продают «Запорожец» без пробега по цене двух айфонов
Мечта миллионеров и рок-звезд шестидесятых: спортивный люксовый… универсал
Intermeccanica Murena 429 GT: выдающийся автомобиль, о котором вы наверняка не слышали
В России появился Skoda Karoq в самой доступной комплектации
Длительный тест Toyota Camry 3.5: часть 2
Находим минусы, считаем расходы, и беспокоимся за судьбу главного бизнес-седана всея Руси
Представлен другой Hyundai Solaris
Все материалы
Дом
Попали в переделку
Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Партнерский материал
«Пастернак вел себя неадекватно»
Как жилось в элитном поселке, который Сталин построил для писателей
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
На Чукотке появятся три новых авиамаршрута
В российском регионе на развитие детского футбола потратят 20 миллионов рублей
В российском регионе провели уникальную операцию пациенту с онкологией
Все материалы