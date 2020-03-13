Турция отказалась отводить военную технику из Идлиба

Анкара отказалась отводить военную технику из сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu в Twitter со ссылкой на источники в Минобороны Турции.
Турецкие наблюдательные пункты продолжают действовать в Идлибской зоне деэскалации, говорится в сообщении. Официальные представители Анкары пока не подтвердили информацию.
Такое же заявление сделал глава Минобороны Турции Хулуси Акар 12 марта. Он предупредил, что турецкие военные продолжат наносить удары по позициям сирийских правительственных войск, если режим прекращения огня в Идлибе будет нарушен.
5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.
Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.