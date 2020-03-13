Более 600 объектов в Приамурье подключат к высокоскоростному интернету

Более 600 соцобъектов Амурской области получат доступ к высокоскоростному интернету в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя управления информатизации региона Александра Курдюкова.

«Реализация проекта на территории области началась в 2019 году. На протяжении первого этапа мы подключили 215 социально значимых объекта, а всего до 2021-го бесплатный доступ к высокоскоростному интернету получат 825 учреждений», — пояснил чиновник, уточнив, что всего на эти цели будет направлено 695 миллионов рублей.

Так, по его словам, в этом году к интернету подключат 610 учреждений, в том числе школы, органы местного самоуправления, отдаления полиции, пожарные части и фельдшерско-акушерские пункты. В настоящее время идет проектирование и согласование по каждому из объектов.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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