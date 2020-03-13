Телеведущая Екатерина Стриженова раскрыла секрет молодости

Телеведущая Екатерина Стриженова поделилась секретом того, как ей удается выглядеть моложе своих лет. Она рассказала, какие манипуляции для этого проделывает со своей внешностью, в интервью изданию «Телепрограмма»

По словам Стриженовой, раз в полгода она делает уколы красоты, и отметила, что лучше всего совершать эту процедуру в пятницу, а затем полежать под лучами косметологического лазера. «К понедельнику под гримом "пупырок" почти не видно», — поделилась она.

Телеведущая рассказала, что из-за ежедневных эфиров не может позволить себе аппаратных манипуляций, после которых необходима реабилитация. Стриженова добавила, что каждое утро, пока ей делают прическу, накладывает на лицо патчи или коллагеновую маску.

По ее словам, для нее не стоит вопроса о том, делать или не делать пластические операции. «Для меня важно понимать, когда настало время», — подытожила ведущая и добавила, что считает возраст понятием относительным.

Летом 2019 года Стриженова попала в аварию с участием грузовика. ДТП произошло, когда ведущая спала на заднем сидении автомобиля. В результате аварии никто не пострадал.

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