В России спустя 16 лет нашли убийцу четырехлетней девочки

В Иркутской области задержали 41-летнего убийцу четырехлетней девочки. Его причастность к преступлению 16-летней давности подтверждается доказательствами, отмечают в управлении Следственного комитета (СК) по региону.

Девочка пропала в 2004 году. Она отдыхала на базе отдыха «Утулик» в Слюдянском районе. Задержанный по подозрению в убийстве девочки мужчина пояснил, что в день ее исчезновения он распивал с друзьями спиртные напитки неподалеку, а затем предложил поехать туда. По дороге им встретилась заблудившаяся девочка.

«Он посадил ребенка в салон. Все находившиеся в автомобиле доехали до лесного массива, расположенного в районе базы отдыха. Пока его знакомые распивали алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил ее, закопал тело и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении СК.

Следователи отмечают, что причастность задержанного к убийству подтверждается доказательствами, в том числе его показаниями и заключением психофизиологического исследования. Мужчину арестовали. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).

Ранее в поселке Звезда Краснодарского края был задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, которая пропала в 2016 году. Со слов 63-летнего подозреваемого, в день убийства девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала его от работы. Прогоняя, он ударил ребенка молотком по голове, что и стало причиной смерти. Позже на своем автомобиле он вывез тело в соседний населенный пункт и спрятал его в поле. Мужчина признался, что подсказки на зданиях оставлял именно он.

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