Делегация США собралась в Москву на 9 Мая

Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил американский посол в России Джон Салливан в интервью газете «Коммерсантъ».

Он не уточнил, кто именно войдет в делегацию. «Но я могу заверить — этому привержен президент США и его администрация, — что если мероприятия 9 мая состоятся по изначальному плану российских властей, то на них приедет очень высокопоставленная делегация из США», — сказал Салливан.

По его словам, США ответственно относятся к памяти событий 75-летней давности, победе союзников над нацисткой Германией и Японией. Посол также отметил, что из-за коронавируса трудно прогнозировать то, что будет 9 мая.

Ранее в марте стало известно об отказе президента США Дональда Трампа приехать в Москву на празднование Дня Победы. Эту информацию подтвердили в Кремле.

При этом российский лидер Владимир Путин говорил, что было бы правильно «и внутриполитически, и в моральном смысле», если бы лидеры стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию, приехали 9 мая в Москву.

Указом президента 2020-й был объявлен Годом памяти и славы по случаю 75-летия Победы. Путин заявил, что торжественные мероприятия будут организованы на высочайшем уровне.

В январе 1942 года антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств, среди которых — Советский Союз, Великобритания, США, Китай. К концу войны число участников коалиции увеличилось.

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