Бывший одноклубник Роналду вспомнил о ночных походах португальца в «Макдоналдс»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил о том, как вместе с португальцем Криштиану Роналду ходил в «Макдоналдс» в ночь перед игрой. Его слова приводит The Times.

Руни рассказал, как, еще будучи игроком «Юнайтед», много времени проводил с Роналду. «Я помню, как в один из вечеров перед игрой мы зашли в "Макдональдс", потому что он хотел Биг Мак. Он пытался набрать вес, потому что был таким худым», — заявил футболист.

Кроме того, Руни удивился, как сейчас Роналду удается держать себя в идеальной форме и принимать пищу шесть раз в день.

12 марта Роналду заявил, что не вернется в расположение туринского «Ювентуса», пока вспышка коронавируса не пойдет на спад. Он с семьей останется на португальском острове Мадейра.

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. С клубом он трижды выигрывал Английскую премьер-лигу и один раз — Лигу чемпионов. Также форвард известен выступлениями за мадридский «Реал», с которым он четырежды брал Лигу чемпионов и дважды — национальный чемпионат. С 2018 года португалец выступает за «Ювентус».

Руни представлял «Юнайтед» с 2004 по 2017 год. Сейчас он играет за «Дерби Каунти».

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