Информацию о желании Роналду отдать все отели под больницы назвали фейковой

Журналист Ману Сайнц в Twitter заявил, что информация о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отдаст свои отели в Португалии под больницы для борьбы с коронавирусом, является недостоверной. Репортер назвал это «фейковой новостью».

Коллега Сайнца Кристофф Терро обратил внимание, что сообщение о желании футболиста пропало из первоисточника — испанского сайта Marca. Издание при этом не объяснило причин удаления новости.

Marca писала, что Роналду предоставит свои отели для борьбы с распространением коронавируса. Они якобы станут бесплатными больницами для зараженных. Оплату услуг медиков будет осуществлять лично Роналду. Футболист на эти слухи никак не отреагировал.

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, пауза наступила и в чемпионате Италии. Партнер Роналду по команде Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и Швейцария. В Италии зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения, более 1,4 тысячи человек умерли.

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