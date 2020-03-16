Российский тюремщик заставлял женщин-заключенных убивать кошек

В Мордовии Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) Юрия Куприянова. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает «Радио Свобода».

По данным издания, российский тюремщик заставлял женщин-заключенных работать сверхурочно. За жалобы он наказывал карцером и лишал пищи. Также мужчина принуждал осужденных отлавливать кошек, живших на территории исправительного учреждения, и сжигать их в кочегарке.

Заключенные дали показания, что их заставляли шить одежду сотрудникам учреждения, а также родственникам руководства колонии. Кроме того, от них требовали переносить с места на место тяжелые бетонные плиты. Также в ИК-14 находилась нелегальная мастерская, в которой женщины делали матрешки, шедшие на продажу во время чемпионата мира 2018 года по футболу в России.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вынес приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олегу Коршунову.

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