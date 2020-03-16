Раскрыта мощь iPhone 12

Процессор iPhone 12 впервые протестировали на производительность. Новый чип был замечен в популярном бенчмарке, сообщает Research Snipers.

Раскрытый в тесте GeekBench 4 процессор должен получить название A14. Согласно результатам тестирования, он будет работать на частоте 3,1 гигагерца, что на 400 мегагерц больше, чем у нынешнего процессора А13. Журналисты сделали вывод, что А14 будет самым мощным чипом на рынке смартфонов и первым превысит лимит частоты в три гигагерца.

Процессор получил 1658 баллов в одноядерном и 4612 баллов в многоядерном тестах. Research Snipers подчеркнуло, что по производительности новый чип опережает А13 на 25 и 33 процента в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. А14 также мощнее Qualcomm Snapdragon 865, который является одним из топовых процессоров на рынке и используется во флагманских смартфонах Android.

Ранее инсайдеры рассказали, что отличительной особенностью iPhone 12 станет трехмерная камера. 3D-датчик повысит качество фотографирования и добавит в смартфон новые функции, связанные с дополненной реальностью. Например, пользователи смогут создавать объемный контент и загружать его в соцсети.

Кроме трехмерной камеры, запланированный на осень iPhone должен получить поддержку сверхбыстрого Wi-Fi IEEE 802.11ay. Новый стандарт позволит передавать данные на частоте 60 гигагерц, что положительно скажется на скорости процесса. Линейка iPhone 12 должна включить в себя несколько смартфонов, каждый из которых также будет работать с 5G.

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