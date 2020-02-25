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Рассекречены подробности об iPhone 12

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Следующий iPhone получит поддержку сверхбыстрого Wi-Fi. Такие подробности рассекретил японский портал MacOtakara со ссылкой на собственные источники.

iPhone 12, выход которого запланирован на осень, должен получить поддержку нового стандарта Wi-Fi, известного как IEEE 802.11ay. Данный стандарт работает на частоте 60 гигагерц и имеет увеличенную скорость передачи данных. По словам источника, новый стандарт будет использоваться в iPhone для передачи информации на очень короткие расстояния.

По мнению MacRumors, инсайдер может иметь в виду передачу файлов с iPhone на другой Apple-гаджет посредством AirDrop. Издание предположило, что новый стандарт Wi-Fi может быть использован и для обмена данными при работе с гарнитурой дополненной и виртуальной реальности. Журналисты напомнили об отчете от 2018 года, в котором говорилось, что VR-гарнитура от Apple будет функционировать по выделенному каналу связи посредством IEEE 802.11ay.

IEEE 802.11ay является разрабатываемым расширением к текущим беспроводным сетям. Оно имеет рабочую частоту 60 гигагерц, скорость передачи до 40 гигабит в секунду и дальность передачи до 500 метров. Ожидается, что разработка стандарта будет завершена к концу 2020 года.

Согласно прогнозу инсайдеров, линейка iPhone 12 будет включать в себя несколько флагманских смартфонов, выход которых состоится в сентябре 2020 года. В декабре портал MacOtakara заявил, что смартфон получит некоторые использованные в iPhone 4 дизайнерские элементы и магнитный коннектор для работы со стилусом.

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