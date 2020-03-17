На Украине нашли тела трех детей и их покончившего с собой отца

В Черкасской области Украины обнаружили тела трех малолетних детей и их отца. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Трагедия произошла в селе Приднепровское. В полицию поступило сообщение об обнаружении тел трех детей в одном из домов.

В ходе проведения проверки информация подтвердилась. Полицейские нашли тела троих детей в возрасте от четырех до девяти лет со следами удушения. В придомовом пристрое было обнаружено тело их отца, который предположительно покончил с собой. Эксперт подтвердил его смерть от механической асфиксии.

В полиции не называют версий произошедшего.

Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Красноярска 44-летний местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь. Соседи рассказали, что мужчина был пьян, а также употреблял наркотики вместе с женой.

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