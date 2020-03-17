Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 марта.

Песков подчеркнул, что обращение не готовится в том числе по теме всенародного голосования по поправкам в Конституции, которое было запланировано на 22 апреля.

Ранее в прессе появилась информация, что глава государства может объявить, что голосование состоится не 22 апреля, как обсуждалось ранее, а 12 июня или 13 сентября.

Конституционные изменения были анонсированы президентом 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Соответсвующий президентский закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В частности, в документе содержатся предложения о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, и запрете гей-браков.

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