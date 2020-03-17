Якутские лыжники преодолеют более тысячи километров в честь Дня Победы

Несколько уроженцев Якутии начали лыжный поход длиной в 1,3 тысячи километров и посвятили его 75-летию Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального государственного бюджетного учреждения «Управление физической культуры и массового спорта» Арнольда Мохова.

Опытные лыжники выдвинулись в воскресенье, 15 марта. В тот день в отправной точке маршрута, селе Кюсюр, было минус 30 градусов. Завершить поход они планируют примерно к 10 апреля.

Семь участников перехода собрались повторить путь якутян, которые во время февральских морозов 1942 года прошли от Кюсюра до призывного пункта в городе Нюрба, откуда хотели отправиться на фронт. За 35 дней добровольцы преодолели на лыжах тундру, тайгу и горные перевалы.

«В годы войны жители арктических районов в Якутии освобождались от призыва в армию. Несмотря на это, многие якутяне шли на фронт добровольцами. Были случаи, что они совершали лыжные переходы, чтобы добраться до ближайшего военкомата. В честь такого перехода и проходит мероприятие», — сказал Мохов.

2020 год объявлен в Якутии Годом патриотизма. Лыжный поход приурочен к 90-й годовщине со дня образования Булунского района Якутии.

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