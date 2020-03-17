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Миру предрекли еще два года борьбы с коронавирусом

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Фото: China Daily / Reuters

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер назвал предварительные сроки окончания пандемии COVID-2019: миру предрекли еще несколько лет борьбы с вирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что коронавирус может распространяться следующие два года. Несмотря на это, появление вакцины или любое другое вмешательство в ход болезни будет полезным и позволит ограничить ее распространение. Вилер добавил, что вакцины в любом случае может не хватить на всех инфицированных.

«Пандемия развивается волнами. Но когда она инфицирует прогнозируемые 60-70 процентов населения планеты?» — сказал он на пресс-конференции с журналистами. По мнению Вилера, распространение вируса может длиться годами.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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