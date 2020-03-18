В Черной Африке зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Буркина-Фасо зафиксирована первая в Черной Африке смерть от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Twitter новостного агентства AFP.

Официальное объявление об этом сделал координатор противодействия эпидемии профессор Мартиаль Уэдраого (Martial Ouédraogo). «Ночью мы зарегистрировали смерть 62-летней пациентки, страдавшей диабетом. Она находилась в реанимации», — сказал он.

Ранее 18 марта сообщалось, что Европа, ставшая основным очагом распространения коронавируса, обогнала Азию по числу погибших — всего в европейских странах умерло более 3,4 тысячи пациентов.

По данным BNO News, в африканской стране зарегистрировано 20 случаев заражения. Всего в мире на момент публикации заразились 204,4 тысячи людей, из которых 82,4 вылечились, а 8232 человека скончались.

Черной или Тропической Африкой называют часть африканского континента, находящуюся к югу от пустыни Сахара.

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