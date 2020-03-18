Жителей Подмосковья предупредили о распространении фейков о коронавирусе

Фейковая информация распространяется в интернете о дезинфекции квартир жителей Подмосковья в связи с распространением коронавируса, сообщает оперативный штаб Московской области в своем Telegram-канале.

В штабе подчеркнули, что люди в защитных костюмах не ходят по домам.

«Главное, проинструктируйте детей, если они остаются дома одни, — не открывать никому входную дверь без звонка родителям, кто бы за ней не стоял», — говорится в сообщении.

Оперативный штаб порекомендовал быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Ранее в среду Роскомнадзор предупредил российские СМИ и интернет-ресурсы об ответственности за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом.

До этого в Евросоюзе заявили, что в России якобы распространяется недостоверная информация о борьбе западных стран с вирусом.