Кремль прокомментировал слова Путина о среднем классе в России

Средний класс — достаточно относительное понятие, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что в России 70 процентов граждан принадлежат к среднему классу. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 18 марта.

«Президент, если вы внимательно посмотрели интервью... говорит, что существуют абсолютно разные методики и во всем мире, и в ВОЗ, и в международных других организациях, и так далее», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Материалы по теме Не находят места России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?

Ответить на вопрос о величине зарплаты для «достойной жизни» представитель Кремля затруднился. Песков добавил, что сумма рассчитывается на основе множества параметров.

Ранее в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства заявил, что неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни на Западе. По его словам, более 70 процентов граждан России относятся к среднему классу.

В начале месяца российский лидер объяснил рост числа бедных в стране объективными обстоятельствами, в частности снижением цен на нефть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!