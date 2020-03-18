Счетная палата выявила нарушений на 884 миллиарда рублей

Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений в 2019 году составила 884,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в соответствующем отчете ведомства, передает РИА Новости.

По подсчетам ведомства, сумма нарушений при поступлении и использовании бюджетных средств по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 14,4 процента. При этом их количество уменьшилось почти в два раза и составило 4443 тысячи случаев.

Больше всего нарушений выявлено при ведении бухгалтерского учета и отчетности. Их общая сумма составила 316,1 миллиарда рублей. На 237,3 миллиарда рублей зафиксированы нарушения во время государственных закупок, а также закупок, которые осуществляли некоторые виды юридических лиц. Нарушения на 217,5 миллиарда рублей выявлены при формировании и исполнении бюджетов.

Помимо этого, 24 миллиарда рублей пришлось на неэффективное использование ресурсов, а еще 71,9 миллиард рублей — на другие нарушения.

В феврале глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что объем украденных из бюджета России денег оценивается в пределах двух-трех миллиардов рублей в год. Имелось в виду воровство государственных средств, которое расследуется в рамках уголовных дел.

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