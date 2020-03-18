Язык российских законов посчитали в десять раз сложнее литературного

Эксперты из Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики оценили сложность языка, которым написаны российские законы. Об этом сообщает «Коммерсант».

В исследовании говорится, что язык законов усложняется с каждым годом. Главной трудностью эксперты назвали недостаток глаголов. К тому же сам текст среднестатистического закона стал длиннее в 2,5 раза, а статья в нем увеличилась примерно в три раза.

При этом для громоздких понятий, которые состоят из восьми слов и более, не вводятся емкие сокращения. Таблицы почти не используются, а математические формулы описываются словами. Основываясь на этом, специалисты назвали язык российских законов в десять раз сложнее литературного.

Основой исследования стали тексты 592 законов. На их основе эксперты разработали «Индекс синтаксической сложности нормативно-правовых актов» (ИСЗ). Он рассчитывался по семи параметрам: доля глаголов от общего числа слов, отношение количества зависимых от существительного слов к количеству существительных, а также количество слов между двумя зависимыми словами, в одном абзаце и в одном предложении. Также учитывалось количество причастных оборотов и предикативных ядер (подлежащее плюс сказуемое) на одно предложение.

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