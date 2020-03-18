Форум для российских предпринимательниц прошел в Благовещенске

В Благовещенске прошел первый областной форум для предпринимательниц в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». Об этом в среду, 18 марта, сообщает телеканал «Вести — Амурская область».

Участницы форума смогли поделиться опытом друг с другом, а также услышать мнение приглашенных спикеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Также предпринимательниц ожидали мастер-классы, создание бизнес-визиток для социальных сетей, интерактивная фотозона и мастерская красоты.

Уточняется, что программа форума создавалась с учетом предложений деловых женщин Приамурья. Организатором мероприятия выступил региональный центр оказания услуг «Мой бизнес».

«Центры оказывают большое количество услуг на бесплатной основе предпринимателям. Кроме того, у нас из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей для предоставления субсидий в муниципальных образованиях Амурской области», — рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Валентина Дацко.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина, предусматривает поддержку бизнеса. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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