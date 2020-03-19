Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

Крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация Lockheed Martin выпустила на YouTube ролик, посвященный работе подразделения Skunk Works, занимающегося в компании наиболее современными и секретными разработками.

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Материалы по теме Смерть с небес Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый

Ликвидация целей, как отмечается в ролике, проводится крылатой ракетой, наведение которой на цель осуществляется при помощи истребителей, беспилотников и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

В января Lockheed Martin пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно.

В июле 2019 года вице-президент военно-промышленного гиганта Джефф Бабионе сообщил, что Lockheed Martin работает над второй испытательной версией четвертого прототипа компактного термоядерного реактора Compact Fusion Reactor (CFR).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!