Lockheed Martin подтвердила прорыв в термоядерной энергетике

В настоящее время американская компания Lockheed Martin работает над второй испытательной версией четвертого прототипа компактного термоядерного реактора CFR (Compact Fusion Reactor), сообщил Aviation Week вице-президент военно-промышленного гиганта Джефф Бабионе.

По его словам, в 2019 году компания, кроме тестов T4B, планирует продолжать строительство T5 — пятой версии прототипа CFR. Бабионе отметил, что созданию полноценного прототипа TX будут предшествовать T6, T7 и T8.

В феврале 2018 года Lockheed Martin получила патент на компактный термоядерный реактор.

О ведущихся в Skunk Works (занимающееся наиболее современными и секретными разработками подразделение Lockheed Martin) работах над компактным термоядерным реактором стало известно в 2014 году. Тогда руководитель проекта Compact Fusion Томас Макгуайр заявил, что опытная установка будет создана в 2014-м, прототип — в 2019-м, а рабочий образец — в 2024-м.

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Согласно размещенной на сайте Lockheed Martin информации, компактный термоядерный реактор, над созданием которого работают в компании, может использоваться для обеспечения энергией авианосца, истребителя или небольшого города.

В октябре 2014 года в корпорации заявили, что предварительные результаты исследований свидетельствуют о возможности создания реакторов, работающих на слиянии легких ядер, мощностью около 100 мегаватт и размерами, сравнимыми с грузовиком (что примерно в десять раз меньше существующих моделей).

Тогда российские ученые, занимающиеся исследованиями в области управляемого термоядерного синтеза, назвали сообщение Lockheed Martin ненаучным заявлением, направленным на привлечение внимания широкой публики.

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