Еще один украинский город отменил льготы на проезд для борьбы с коронавирусом

В еще одном украинском городе решили отменить бесплатный проезд для всех льготников до конца карантина, чтобы предупредить возможное распространение коронавируса. Об этом написал в своем Facebook депутат Игорь Зинкевич.

Во Львове льготы отменят начиная с понедельника, 23 марта, до полного завершения карантина. По мнению городских властей, это заставит пенсионеров, самую уязвимую к коронавирусу группу, оставаться дома.

Кроме того, депутат напомнил, что в одном транспортном средстве может одновременно находиться не больше 10 человек. Зинкевич отметил, что за 19 марта полиция оштрафовала пятерых водителей на 17 тысяч гривен (48,7 тысячи рублей) каждого за нарушение условий карантина.

Ранее льготы на проезд отменили в Черновцах. «Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома», — заявил глава города Алексей Каспрук. По его словам, льготы вернут, когда в стране нормализуется эпидемиологическая ситуация.

Ранее на Украине ограничили междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыли метрополитен. Соответствующие меры ввели в действие с полудня среды, 18 марта. Пассажирский городской наземный транспорт продолжит работу, однако с ограничениями на число пассажиров — не более 10 или 20 человек в салоне в зависимости от размеров транспортного средства.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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