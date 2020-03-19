Еще один украинский город отменил льготы на проезд для борьбы с коронавирусом

В еще одном украинском городе решили отменить бесплатный проезд для всех льготников до конца карантина, чтобы предупредить возможное распространение коронавируса. Об этом написал в своем Facebook депутат Игорь Зинкевич.
Во Львове льготы отменят начиная с понедельника, 23 марта, до полного завершения карантина. По мнению городских властей, это заставит пенсионеров, самую уязвимую к коронавирусу группу, оставаться дома.
Кроме того, депутат напомнил, что в одном транспортном средстве может одновременно находиться не больше 10 человек. Зинкевич отметил, что за 19 марта полиция оштрафовала пятерых водителей на 17 тысяч гривен (48,7 тысячи рублей) каждого за нарушение условий карантина.
Ранее льготы на проезд отменили в Черновцах. «Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома», — заявил глава города Алексей Каспрук. По его словам, льготы вернут, когда в стране нормализуется эпидемиологическая ситуация.
Ранее на Украине ограничили междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыли метрополитен. Соответствующие меры ввели в действие с полудня среды, 18 марта. Пассажирский городской наземный транспорт продолжит работу, однако с ограничениями на число пассажиров — не более 10 или 20 человек в салоне в зависимости от размеров транспортного средства.
До 3 апреля на Украине объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, закрыты пункты пропуска и с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения