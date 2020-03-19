Туристы выбрали российский курорт для проведения карантина

Россияне захотели провести карантин на Красной Поляне в Сочи. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили «Интерфакс» в пресс-службе курорта.

С 14 марта на Красной Поляне резко возросло количество бронирований на длительный срок проживания. Средний срок его тоже увеличился — с трех до десяти суток. Большая часть туристов приезжает из Краснодарского края и Подмосковья, последних более 40 процентов от общего количества постояльцев.

Некоторые туристы заявили о намерении оставаться в горах Сочи до тех пор, пока в мире не утихнет пандемия коронавируса. Многие из них ушли в незапланированный отпуск по причине карантина или перешли на удаленную работу.

Представители курорта отметили, что приняли необходимые меры для профилактики распространения коронавируса: ввели обязательный медицинский осмотр сотрудников, дополнительные уборки и установили спиртовые диспенсеры. Также они пообещали не повышать цены на проживание и дополнительные услуги для туристов.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на авиабилеты в Симферополь. Помимо этого, РЖД продали рекордное количество билетов в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

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