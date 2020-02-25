Путешествия
 
Последние новости
Белоруссия оценила потери от грязной российской нефти в миллиарды долларов
Дисквалифицированная за допинг норвежская лыжница пожаловалась на травлю
Кремль отреагировал на угрозу новых санкций США против России
Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана
Huawei выпустила складной Mate XS за 170 тысяч рублей
Российский прокурор из ревности расстрелял и поджег машину соперника
После корпоратива со стриптизершей в российском морге отстранили заведующего
Белоруссия заявила об укреплении связей с Западом
Эрдоган назвал дату встречи с Путиным
Первые подснежники зацвели в Москве на месяц раньше срока 
Новости партнеров

На поезда в Крым продали рекордное число билетов

Перейти в «Мою Ленту»

На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продали рекордное число билетов за два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Пассажиры приобрели более 170 тысяч билетов на полуостров и обратно после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту в конце декабря 2019 года. Так, например, на поезд из Москвы купили 47 тысяч билетов в одну сторону, а из Санкт-Петербурга в то же направление было продано 42 тысячи билетов.

Отмечается, что к началу курортного сезона появятся маршруты в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

В декабре 2019 года первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Крым завершил свой маршрут, проехав через Крымский мост. Состав отправился в 14:00 в понедельник, 23 декабря, с платформы Московского вокзала в Северной столице. Таким образом, в пути поезд находился 43 часа 25 минут. На маршруте, длина которого составляла 2741 километр, было предусмотрено 19 остановок.

Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Первый пассажирский поезд через Крымский мост завершил маршрут
Первый двухэтажный поезд в Крым стартовал из Москвы
Подсчитано число проехавших по Крымскому мосту туристов
Путешествия
Путешествия00:0324 февраля
Иван Федорович Крузенштерн

«А немчик-то с задатками!»

Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
10:55Сегодня

Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы

05:52Сегодня

Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера

03:5124 февраля

Австрия сняла запрет на железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Путешествия00:0322 февраля

«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»

Что искать российским туристам в Южной Америке?
00:2924 февраля

Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

14:1323 февраля

Умер третий пассажир охваченного коронавирусом лайнера

15:3722 февраля

23 пассажира без проверки сошли с охваченного коронавирусом лайнера

Путешествия00:0517 февраля

«Мне было все равно, убьют они меня или нет»

Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
14:5822 февраля

Мусульманских мужчин посчитали террористами и призвали проверять в аэропортах

14:0822 февраля

Пассажир самолета доплатил за место возле иллюминатора и не обнаружил его

12:3222 февраля

Названы лучшие нудистские пляжи на планете

Россия
«Пока ждешь заказ — время есть, а намаз недолго длится»
 
«Я спросила: разве можно за это убить? Мама промолчала»
История бежавшей из России чеченки, которую били и пытали из-за ее ориентации
«Злобные американцы отупляют свое же население»
Как менялась Америка в глазах простого советского человека
Джеральд Форд и Леонид Брежнев на саммите во Владивостоке, 1974 год«Ситуацию усугубила наша неуклюжая ложь»
Что помешало вождям СССР победить в холодной войне?
Все материалы
Мир
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
Все материалы
Бывший СССР
Протестующих против размещения на карантин украинцев из Уханя начали задерживать
Ополченцы ЛНР (архивное фото)Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Войска ЛНР начали наступление. Украина потеряла свои позиции
Названа доля отказавшихся возвращаться в Донбасс беженцев
Украина обвинила ЛНР в обстреле кладбища
Массовые протесты белорусской оппозиции«Чтоб не поняли москали»
Белорусские националисты воюют с русским языком. Почему Лукашенко им не мешает?
Бывший премьер Грузии вышел из тюрьмы и пообещал революцию
«Заявлений по изнасилованиям стало больше»
Что украинская полиция думает о домашнем насилии, проституции и «сексе по расписке»
Все материалы
Экономика
Белоруссия оценила потери от грязной российской нефти в миллиарды долларов
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Рубль упал
«Главная проблема — люди любят вкус мяса»
 
Переживший Гитлера еврейский банк попался на «ограблении века»
Богатейшие люди мира за день рекордно обеднели
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего главного тюремщика России отпустили по УДО
«Он был вспыльчив, как маньяк»
Бывший оперативник сколотил банду киллеров. Они убивали бизнесменов и взрывали полицейских
На полицейских завели дело из-за найденного без головы россиянина
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ
Эффект «бабочек»
Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части
Преступников в России будут искать с помощью камер по татуировкам и голосу
Все материалы
Наука и техника
Появление Земли признали неслучайным
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Найдена побившая рекорд гигантская обреченная планета
МиГ-35 получит беспилотную посадку
Российский поезд-снегоуборщик произвел фурор в Финляндии
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Все материалы
Спорт
В Международном союзе биатлонистов оправдались за обыски у Логинова
Александр Логинов«Мы не сломаемся»
Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли
Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко
Сергей Бубка«Советские спортсмены ели химию ведрами»
Американцы продолжают разоблачать госпрограмму допинга в СССР. Стоит ли им верить?
Глава биатлона Украины назвал причину передачи аккредитации российскому тренеру
Война грандов
Лондонское дерби, битва «Сити» и «Лестера» — главные интриги тура АПЛ
«Ливерпуль» вырвал победу у аутсайдера АПЛ и выиграл 18-й матч подряд
Все материалы
Культура
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» приостановили из-за коронавируса
Мамкин сибиряк
Уиллем Дефо в аду и все грани женской токсичности: Берлинале-2020
Умер президент «Петергофа»
«Крестьяне деньги собрали — за убийство барина заплатить»
Неизвестная жизнь русской деревни: от патриархата до Сталина
Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии
Комиссар кекс
Сладкая жизнь на Диком Западе и все красоты Холокоста: Берлинале-2020
Лещенко предложил затравленной за поздравление с 23 Февраля Maruv спеть дуэтом
Все материалы
Интернет и СМИ
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Хакеры использовали ажиотаж вокруг коронавируса для обмана россиян
Интимная революция
Каким станет секс и порно в будущем?
Якубович предложил быстрый способ поменять пенсионную систему России
Поднимаясь из пепла
Вечеринки, люди третьего пола и следы войны на снимках лучших фотографов мира
Любовь к Бузовой рассорила шпиона с сокамерником в российском СИЗО
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards
Король магии
Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью
Все материалы
Путешествия
Россияне выбрали замену родине
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Охранник отеля убил туристку в ее день рождения и сел в тюрьму
«Мне было все равно, убьют они меня или нет»
Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор
«Нам с утра в Титикаку, а мы еще не отужинали куями!»
Как россиянин отправился в Перу и познал местные автобусы, алкоголь и грязь
С охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
Все материалы
Из жизни
Подарок жены сделал мужа миллионером
Многодетная мать стала голой уборщицей с одобрения мужа
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Родственники обвинили похищавшего деньги мошенника в инсценировке самоубийства
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Старейший мужчина на Земле умер
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
Все материалы
Самый мощный Volkswagen Touareg R подключили к розетке
Женевский автосалон 50 лет назад
Модели, представленные в марте 1970 года, в 2020-м официально станут олдтаймерами
Стали известны цены обновленного Hyundai Solaris для России
Самые быстрые гиперкары
Чемпионская сборная мира по разгону до «сотни»
Все российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Посмотрите на Rolls-Royce, исполненный по этническим мотивам Южной Африки
Художница Эстер Малангу знакомит Phantom с искусством народа ндебеле
Volvo обновила седан и универсалы 90-й серии
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы