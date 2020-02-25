На поезда в Крым продали рекордное число билетов

На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продали рекордное число билетов за два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Пассажиры приобрели более 170 тысяч билетов на полуостров и обратно после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту в конце декабря 2019 года. Так, например, на поезд из Москвы купили 47 тысяч билетов в одну сторону, а из Санкт-Петербурга в то же направление было продано 42 тысячи билетов.

Отмечается, что к началу курортного сезона появятся маршруты в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

В декабре 2019 года первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Крым завершил свой маршрут, проехав через Крымский мост. Состав отправился в 14:00 в понедельник, 23 декабря, с платформы Московского вокзала в Северной столице. Таким образом, в пути поезд находился 43 часа 25 минут. На маршруте, длина которого составляла 2741 километр, было предусмотрено 19 остановок.

Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!