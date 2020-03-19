Путина попросили отреставрировать музей в Севастополе

Президента России Владимира Путина во время рабочей поездки в Крым попросили включить в национальный проект «Культура» реставрацию музея «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». С просьбой выступил директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко, передает портал «Вести. Севастополь»

Мусиенко посетовал на то, что, несмотря на модернизацию Исторического бульвара, располагающееся на нем здание музея, которое последний раз ремонтировали в 1950-х, реставрировать не стали. Глава государства пообещал обсудить вопрос дальнейшей поддержки учреждения с новым министром культуры Ольгой Любимовой. «Она женщина энергичная, мы найдем с ней решение», — отметил Путин.

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Ранее в марте сообщалось, что в Севастополе будет создан музейно-культурный комплекс, вокруг которого разобьют парк площадью 40 гектаров. На обустройство парка и набережной власти города планируют получить около 8,8 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Культура». Вместе с комплексом будет, в частности, возведена трехэтажная художественная школа на 600 мест.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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