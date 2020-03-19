Курс рубля начал расти

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 19 марта, курс доллара по состоянию на 10:05 упал до 80,02 рубля, евро — до 87,42 рубля свидетельствуют данные площадки.

Рост российской валюты начался после того, как накануне доллар достиг 80,87 рубля. Это дневной потолок, который установило руководство площадки.

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Позднее на рынке Forex доллар превышал 82 рубля, а евро — 90 рублей.

С начала года рубль показал максимальное падение по отношению к доллару среди всех валют мира, потеряв почти треть стоимости. Следом за ним идет бразильский реал и мексиканский песо.

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