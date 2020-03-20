Личный фотограф Ельцина раскрыл сумму «немыслимых» заработков

Личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской заявил, что «очень много зарабатывал» во время президентства Ельцина и раскрыл сумму заработков. Его цитату приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Я очень много зарабатывал! Во времена Ельцина — по 300-400 тысяч долларов за каждый альбом. А их у меня четыре. У одного немыслимый по сегодняшним меркам тираж — 1,7 миллиона экземпляров!» — вспомнил Донской.

По его словам, «все богатенькие» стояли к нему в очереди, включая бизнесмена Романа Абрамовича.

Ранее кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал об отношении Ельцина к гречке. По его словам, первый президент России был мясоедом и предпочитал гречневую кашу в качестве гарнира для мясных блюд, в то время как бывший президент СССР Михаил Горбачев мог есть ее и с молоком, и с маслом, поскольку был большим ее любителем.

Ельцин занимал пост президента России с 1991 по 1999 год. Политик умер 23 апреля 2007 года.

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