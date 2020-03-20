Прыгавшего на голове российского архитектора задержали по подозрению в убийстве

В Екатеринбурге полиция задержала второго подозреваемого в убийстве российского архитектора 66-летнего Александра Кротова. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина прятался больше двух месяцев. Его подельник — 33-летний Егор Трошин был пойман в конце февраля, но он отказался помогать следствию в поисках сообщника. Его арестовали на два месяца.

Архитектор Александр Кротов был избит 11 января, после того, как в кафе «Аль шам» на улице Гагарина сделал замечание двум пьяным молодым людям. которые громко матерились (как позже выяснились оба оказались сотрудниками МЧС; со службы они уже уволены). На улице они догнали Кротова и сильно избили, в том числе прыгали на голове. У Кротова после избиения произошел инсульт, и 27 февраля, не приходя в сознание, он умер.

По факту избиения архитектора было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru