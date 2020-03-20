Россиянка рассказала о ситуации в закрытом на карантин Париже

Россиянка описала происходящее в закрытом на карантин Париже. Мария Белявцева рассказала «Ленте.ру», что местные жители уже несколько дней находятся на самоизоляции, и им разрешается выходить только на работу, в магазины, аптеки и выгуливать животных.

В противном случае парижан и туристов штрафуют на 135 евро, за несколько дней так были наказаны более четырех тысяч человек.

«Я сижу дома, выходила пока только за продуктами. Чтобы войти в магазин, нужно отстоять очередь. Каждый человек находится на расстоянии метра от другого, для этого на полу есть разметки. Несмотря на заверения властей о том, что поставки продуктов будут производиться в обычном режиме, народ в масках, в шарфах и с бешеными глазами скупает все подряд. Мясные ряды были опустошены в четыре часа дня. Сыра практически не было, йогурты исчезли еще раньше», — рассказала Мария.

В то же время, по ее словам, несмотря на общую тревожную обстановку, люди иногда стараются поддерживать друг друга. «Однажды моя соседка, которая работает в булочной, ходила по резиденции и угощала всех нераспроданной выпечкой. Она стучала в каждую дверь и раздавала всем хлеб и булочки. Я в свою очередь отсыпала ей немного клубники. Новые условия — новые реалии», — отметила собеседница «Ленты.ру».

По последним данным, число зараженных коронавирусом во Франции с момента начала эпидемии превысило девять тысяч человек. Из них более тысячи человек вылечились, 264 умерли.

Ранее россиянка рассказала «Ленте.ру» о ситуации в Перу, где из-за карантина внезапно закрылось авиасообщение с другими странами. Девушку выселили из отеля, где она оставалась единственной постоялицей.

Франция, как и Перу, попали в список стран, не рекомендуемых к посещению Всемирной организацией здравоохранения из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Всего в перечне указаны 53 государства.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства ведут работу по содействию россиянам.