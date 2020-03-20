Россиянка рассказала о ситуации в закрытом на карантин Париже

Россиянка описала происходящее в закрытом на карантин Париже. Мария Белявцева рассказала «Ленте.ру», что местные жители уже несколько дней находятся на самоизоляции, и им разрешается выходить только на работу, в магазины, аптеки и выгуливать животных.
В противном случае парижан и туристов штрафуют на 135 евро, за несколько дней так были наказаны более четырех тысяч человек.
«Я сижу дома, выходила пока только за продуктами. Чтобы войти в магазин, нужно отстоять очередь. Каждый человек находится на расстоянии метра от другого, для этого на полу есть разметки. Несмотря на заверения властей о том, что поставки продуктов будут производиться в обычном режиме, народ в масках, в шарфах и с бешеными глазами скупает все подряд. Мясные ряды были опустошены в четыре часа дня. Сыра практически не было, йогурты исчезли еще раньше», — рассказала Мария.
В то же время, по ее словам, несмотря на общую тревожную обстановку, люди иногда стараются поддерживать друг друга. «Однажды моя соседка, которая работает в булочной, ходила по резиденции и угощала всех нераспроданной выпечкой. Она стучала в каждую дверь и раздавала всем хлеб и булочки. Я в свою очередь отсыпала ей немного клубники. Новые условия — новые реалии», — отметила собеседница «Ленты.ру».
По последним данным, число зараженных коронавирусом во Франции с момента начала эпидемии превысило девять тысяч человек. Из них более тысячи человек вылечились, 264 умерли.
Ранее россиянка рассказала «Ленте.ру» о ситуации в Перу, где из-за карантина внезапно закрылось авиасообщение с другими странами. Девушку выселили из отеля, где она оставалась единственной постоялицей.
Франция, как и Перу, попали в список стран, не рекомендуемых к посещению Всемирной организацией здравоохранения из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Всего в перечне указаны 53 государства.
Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. Российские дипломаты и консульства ведут работу по содействию россиянам.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения