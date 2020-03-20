Мужчина шантажировал сожительницу интимным видео из-за отказа впустить его в дом

Мужчина из ближнего зарубежья шантажировал свою бывшую сожительницу интимным видео из-за отказа женщины впустить его в дом. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске 39-летнего мужчину подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни. После того как иностранец расстался со своей 41-летней сожительницей, он выложил в соцсетях три интимных видео с ней. Россиянка на это своего согласия не давала. При этом до публикации роликов шантажист требовал от женщины деньги или прописки у нее в квартире. В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование еще продолжается.

Ранее в Ингушетии задержали 32-летнего мужчину. Он соблазнил женщину и требовал у нее деньги, шантажируя распространить интимные видео с ее участием.

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