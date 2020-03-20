Россиян предупредили о вреде залежалых круп

В залежалой крупе могут появиться плесень, жуки и личинки мошек, поэтому делать дома «стратегические запасы» не стоит. О возможном вреде таких продуктов россиян предупредила патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева в эфире радио Sputnik.

Врач напомнила, что даже у продуктов длительного хранения есть срок годности. Если крупа долго лежит, то слеживается и отсыревает, приобретает неприятный запах, качество падает. При большой влажности есть вероятность появления плесени.

По ее словам, качество продукта может сильно пострадать при неправильном хранении. Крупу необходимо хранить в проветриваемом помещении и в герметичной упаковке, в противном случае к ней могут получить доступ грызуны и мушки, которые откладывают там личинки. Если где-то в таких запасах завелись насекомые, остальные продукты уже не спасти. Паразиты прогрызают целлофан и перебираются в соседние упаковки, добавила паразитолог.

«Если вы нашли жучков или мошек в одном месте, придется выкинуть все, что стояло рядом. Можно просеять и прожарить крупу, но лучше все же от такого продукта избавиться», — рекомендовала Чернышева.

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