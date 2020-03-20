На сайте Конституционного суда появилась статья о «политических шлюхах»

Пресс-служба Конституционного суда опубликовала на официальном сайте статью «Царьграда», в которой критиковались противники предоставления Владимиру Путину права баллотироваться на новый срок и других поправок в Конституцию. В ней недовольных называли политическими шлюхами, сообщает «Медиазона».

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Автор публикации Михаил Смолин пишет, что российские оппозиционеры не читали сам документ, но им якобы рассылали методички о том, как реагировать на изменение Основного закона, и что следует называть судей проститутками, шлюхами и продажными тварями.

«Персонажи с пониженной социальной ответственностью (всевозможные политические шлюхи) заседают вовсе не в Конституционном суде, а обитают в виртуальной реальности своих ютубов и блогов», — информирует Смолин.

По его мнению, противники власти — это «серьезно проигравшиеся неудачники» и «не умеющие самостоятельно мыслить образованцы».

В конце автор предлагает наградить судей за их работу, отмечая, что заключение Конституционного суда «разъяснило правовой смысл этой политической реформы».

После появления информации о статье в СМИ она была удалена, но осталась в кэше Google.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила отменить для Путина ограничения по президентским срокам после принятия правок в Конституцию. Президент говорил, что решение об этом должен принимать Конституционный суд. 16 марта суд одобрил поправки.

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