Аудитория «Рамблера» увеличилась за 2019 год почти на 12 миллионов человек

Портал «Рамблер» установил абсолютный рекорд посещаемости, увеличив за 2019 год свою аудиторию почти на 12 миллионов человек. Таковы консолидированные итоги прошедшего года, которые только что подвели в компании. Среди основных достижений минувшего года — значительный прирост аудитории, активный переход пользователей на мобильные версии и лидерство в рейтингах крупнейших аналитических сервисов.

Аудиторные показатели портала «Рамблер» на протяжении 2019 года планомерно росли и осенью достигли пиковых значений. Так, по данным сервиса «Яндекс.Метрика», в октябре 2019 года аудитория портала составляла почти 57,5 миллиона посетителей, а в декабре — уже 60,2 миллиона, что почти на четверть больше, чем годом ранее.

По данным SimilarWeb, в октябре «Рамблер» стал самым посещаемым медиа в Рунете, заняв 7,2 процента рынка. Число визитов на страницы портала за указанный период превысило 135 миллионов. В топ-10 рейтинга SimilarWeb также вошла и вертикаль Рамблер/новости с 54,6 миллиона визитов.

Рост аудитории напрямую связан с увеличением числа мобильных пользователей, поэтому в прошлом году портал существенно улучшил опыт взаимодействия аудитории и повысил удобство использования продуктов. Таким образом, мобильная аудитория «Рамблера» за год увеличилась на 45 процентов до 41 миллиона уникальных пользователей, а их доля составила 68 процентов.

Мобильная аудитория медиапроектов «Рамблера» за 2019 год увеличилась почти на 58 процентов до 30 миллионов человек. Наибольший прирост показали Рамблер/субботний (+198 процентов), Рамблер/кино (+106 процентов) и Рамблер/женский (+80,1 процента). Опережающий рост мобильной аудитории «Рамблера» — результат создания контента и сервисов, удобных для использования на гаджетах. Так, читатели портала уже по достоинству оценили полный перезапуск мобильной версии главной страницы, где новости подстраиваются под интересы и запросы пользователей.

Среди медиавертикалей портала активный рост показали Рамблер/гороскопы. По данным «Яндекс.Радара», весной проект стал лидером в категории «астрология и гороскопы» по количеству уникальных пользователей и сохранял эту позицию до конца года. Так, в декабре число посетителей этой медиавертикали составило почти 5,3 миллиона человек. Основными причинами роста стали новые контентные разделы и запуск улучшенной мобильной версии.

На протяжении года интерес пользователей портала «Рамблер» к видеоконтенту еще больше укрепился, поэтому его тематика и форматы были значительно расширены. Число зрителей и просмотров видео на портале увеличилось на 32 и 30 процентов соответственно.

Создание новой архитектуры API позволило увеличить ее производительность в 3 раза, при этом используя всего 20 процентов тех облачных мощностей, которые требовались ранее. Время доставки контента до клиента сократилось в 5 раз.

Летом 2019 года появилась обновленная мобильная версия Рамблер/почты, позволяющая пользователям еще быстрее и удобнее работать с письмами. Среди основных изменений: обновленный интерфейс и дизайн, повышенная скорость загрузки страниц и корреспонденции, улучшенная система отлавливания спама.

Ряд технических изменений был проведен и на самом крупном B2B-проекте портала — системе web-аналитики Рамблер/топ-100. В частности, увеличилась скорость загрузки аналитических отчетов в web и появилась возможность сохранять в них сегменты пользователей. По данным за декабрь 2019 года, счетчик Рамблер/топ100 учитывал порядка 80 процентов всей аудитории Рунета.

В прошлом году также появились новые способы входа в Rambler ID — единый профиль для проектов и сервисов. Так, например, Rambler Group одной из первых в России внедрила систему безопасной аутентификации с использованием новой технологии электронных ключей WebAuthn. Она позволяет авторизоваться в личном кабинете при помощи открытого криптографического ключа вместо пароля, что существенно усиливает безопасность аккаунта.

Кроме того, теперь пользователи могут входить на сервисы Rambler Group с помощью Сбербанк ID и Apple ID. Причем во втором случае, если на устройстве настроен Touch ID или Face ID, то достаточно просто приложить палец к сенсору или отсканировать лицо.

Также для удобства пользователей был подключен SMS Receiver API: теперь при подтверждении номера телефона в браузере Google Chrome происходит автоподстановка кода из SMS, что сокращает время регистрации в Rambler ID.