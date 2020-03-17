Рамблер/касса удвоила обороты

Число билетов, реализованных в 2019 году через онлайн-сервис Рамблер/касса, по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в два раза и составило 24 миллионов. Оборот денежных средств превысил 7 миллиардов рублей, что на 75 процентов больше, чем годом ранее. Таким образом, доля Рамблер/кассы на рынке российских билетных операторов выросла до 12 процентов. В частности, через сайт «Афиша» с января по декабрь прошлого года было продано на 65 процентов больше билетов, чем за аналогичный период 2018 года.

В 2019 году Рамблер/касса значительно расширила партнерскую сеть — по итогам года она насчитывала почти 600 кинотеатров. Самым продаваемым фильмом стал блокбастер «Мстители: Финал», на который через Рамблер/кассу был приобретен каждый пятый билет в России. Среди лидеров также такие киноленты, как «Джокер» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», занявшие по 17 процентов от общего числа реализованных через Рамблер/кассу билетов, «Холодное сердце 2» (15 процентов), «Король Лев», «Т-34» и «Малефисента: Владычица тьмы» (по 12 процентов).

Продажи билетов на музыкальные концерты и театральные постановки выросли за прошлый год в два раза. Наибольшим интересом у пользователей Рамблер/кассы пользовались концерты Billie Eilish, Optimystica Orchestra, Mgzavrebi, «Группировки Ленинград», twenty one pilots и пикник «Афиши». Среди спектаклей лидировали «Анна Каренина» (Московский театр оперетты), «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» (МДМ), «Евгений Онегин» (Театр имени Евгения Вахтангова), «Интертеймент» («Градский Холл») и «Тайна старого шкафа» (Театр на Малой Бронной).

«Вслед за глобальной трансформацией моделей потребления услуг и появлением у людей бо́льшего количества свободного времени, индустрия медиа и развлечений также претерпевает колоссальные изменения. Rambler Group, как лидер рынка, активно использует новейшие разработки и технологии, чтобы предоставлять пользователям максимально релевантный контент и оптимизировать их клиентский путь. Все это значительно повышает user experience и влияет на рост бизнес-показателей, в том числе и на онлайн-продажи билетов», — прокомментировал итоги января управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

«За прошлый год мы значительно нарастили все бизнес-показатели и укрепили позиции на рынке билетных онлайн-операторов. Для удобства пользователей мы внедрили ряд новых продуктов и технологических изменений в витрину и мобильное приложение Рамблер/кассы, — отметил управляющий директор Рамблер/кассы и «Афиши» Андрей Полончук. — Мы также запустили новую маркетинговую платформу, которая позволит нашим партнерам анализировать и сегментировать аудиторию кинотеатров для построения более эффективной работы со зрителями. Кроме того, для нас важным активом стала «Афиша», lifestyle-издание с более чем 20-летней историей, которая за прошлый год также показала серьезную трансформацию и рост».

