Управляющий директор Rambler&Co рассказал об актуальных технологических трендах

Увеличение количества свободного времени у современного человека, уберизация экономики и автоматизация являются главными тенденциями, которые определяют модель развития индустрии развлечений. Об этом на форуме «Открытые инновации» заявил управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

По его словам, рост количества свободного времени у потребителя приводит к обострению борьбы за него между участниками рынка. По этой причине Rambler Group занимается развитием рекомендательных систем для получения пользователями максимально релевантного контента. Эта технология основана на искусственном интеллекте. В качестве примера успешного внедрения этих систем Тадевосян привел лидирующий российский онлайн-кинотеатр Okko и ведущий сервис по продаже билетов в кино и на другие культурные мероприятия Рамблер/Касса.

Участники форума также обсудили дальнейшие пути развития сервисных решений и цифровых платформ. Эксперты сошлись во мнении, что у России есть огромные перспективы с точки зрения создания экспортных IT-продуктов.

Ранее Rambler Group заключила контракт с Moat Analytics для оценки качества рекламы на своих интернет-площадках. Компания измерит качество рекламного инвентаря и рекламных контактов на всех площадках медиахолдинга, в том числе «Лента.ру», «Газета.Ru», «Афиша», «Чемпионат» и Rambler.ru. Ежемесячно эти ресурсы посещает в общей сложности 56 миллионов уникальных пользователей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!