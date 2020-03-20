Российский кальянщик проводил кутившего в баре иностранца и отнял у него деньги

В петербургском баре турист из Аргентины покутил на крупную сумму денег и отказался оплатить счет, после чего сотрудники бара были вынуждены проводить его до дома. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел ночью в четверг, 19 марта, в баре F40 на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки. Иностранец, отдыхавший в заведении, попросил счет и обнаружил там чек на сумму 82 380 рублей, однако оставил только 7,5 тысячи рублей.

В результате администратор бара и кальянщик, и по совместительству охранник, отправились к аргентинцу домой. Там он достал из чемодана 75 тысяч рублей и показал их сотрудникам заведения, после чего, по словам туриста, они отняли у него деньги и брызнули в лицо газовым баллончиком. В конце концов, клиент смог их вытолкать из квартиры, закрыть дверь и вызвать полицию.

24 января сообщалось, что в Тбилиси охранники ночного клуба схлестнулись в драке с иностранцами, которые покутили в заведении на крупную сумму денег. Представители службы охраны применили силу в отношении более 20 индийских граждан, которые отказались оплатить счет в 40 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей).

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