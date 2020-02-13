Названы главные причины ссор россиян во время отпуска

Главной причиной ссор среди пар российских туристов зачастую становится планирование досуга во время отпуска. Об этом говорится в исследовании экспертов международного туристического метапоиска momondo.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, примерно 28 процентов влюбленных не могут прийти к единому мнению насчет того, куда отправиться. Другим поводом для конфликтов туристы назвали денежный вопрос — он касается 26 процентов влюбленных.

При этом 17 процентов россиян не могут договориться о том, чем заняться в поездке, 16 процентов предъявляют друг другу претензии по поводу «зависания» в гаджетах, а 15 процентов спорят при обсуждении навигации и маршрутов. Кроме того, российские пары ссорятся в путешествиях из-за флирта с незнакомцами (13 процентов), а также в процессе выбора ресторана и блюд (12), разговоров об отношениях (8) и обсуждении неудачных фотографий (8).

Материалы по теме Руссо туристо Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест

Отмечается, что в целом число россиян, которые никогда не ссорятся в поездках, составляет 36 процентов, в то время как тех, у кого случаются такие конфликты, — около 32 процентов.

20 января сообщалось, что российские туристы раскрыли свое отношение к соотечественникам за границей и заявили, что в большинстве случаев не готовы с ними общаться. Только 47,5 процента россиян допускают общение с земляками — однако чаще они стремятся познакомиться с культурой той или иной страны и местными жителями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!