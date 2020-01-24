Иностранцы покутили на 40 тысяч долларов и схлестнулись в драке с грузинами

В Тбилиси охранники ночного клуба схлестнулись в драке с иностранцами, которые покутили в заведении на крупную сумму денег. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 24 января, в баре «Черная роза». По информации агентства, представители службы охраны применили силу в отношении более 20 индийских граждан, которые отказались оплатить счет в 40 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей).

Туристы напомнили, что при входе в заведение они заплатили по 20 долларов (1,2 тысячи рублей) и заявили о готовности погасить половину счета. Однако руководство бара данное предложение не устроило, начался конфликт. В результате потасовки с грузинами индийцев побили, один из них впоследствии был доставлен в больницу, а позднее выписан.

МВД Грузии проводит расследование по факту случившегося.

23 января сообщалось, что пассажир скоростного поезда «Сапсан» устроил дебош во время поездки из Санкт-Петербурга в Москву. Путешественник, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с попутчиком и ударил его. После этого на станции Вышний Волочек в вагон зашли сотрудники правоохранительных органов, в результате чего началась потасовка.

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