Названы самые дешевые направления для путешествий по России

Названы дешевые направления для авиапутешествий по России в апреле. Данные приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, передает ТАСС.
По данным сервиса, в некоторые регионы можно слетать менее, чем за тысячу рублей. К таким относится Калуга (стоимость билета 750 рублей), Омск — если лететь из Тюмени (880 рублей) и Белоярский (890 рублей, билет из Нягани).
В пределах 1500 рублей можно улететь из Москвы в Санкт-Петербург (1500 рублей), Казань (1000 рублей), Петрозаводск (1000 рублей), Воронеж (1400 рублей) и Псков (1100 рублей). Кроме того, бюджетными направлениями остаются Калининград, Минеральные воды, Набережные Челны, Курган, Назрань и Ростов-на-Дону.
Стоимость авиабилетов актуальна на вылет в некоторые даты с 1 по 30 апреля.
Ранее сообщалось, что россияне массово отправились на карантин на Красную Поляну в Сочи. С 14 марта на горном курорте резко возросло количество бронирований на длительный срок проживания.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения