Названы самые дешевые направления для путешествий по России

Названы дешевые направления для авиапутешествий по России в апреле. Данные приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, передает ТАСС.

По данным сервиса, в некоторые регионы можно слетать менее, чем за тысячу рублей. К таким относится Калуга (стоимость билета 750 рублей), Омск — если лететь из Тюмени (880 рублей) и Белоярский (890 рублей, билет из Нягани).

В пределах 1500 рублей можно улететь из Москвы в Санкт-Петербург (1500 рублей), Казань (1000 рублей), Петрозаводск (1000 рублей), Воронеж (1400 рублей) и Псков (1100 рублей). Кроме того, бюджетными направлениями остаются Калининград, Минеральные воды, Набережные Челны, Курган, Назрань и Ростов-на-Дону.

Стоимость авиабилетов актуальна на вылет в некоторые даты с 1 по 30 апреля.

Ранее сообщалось, что россияне массово отправились на карантин на Красную Поляну в Сочи. С 14 марта на горном курорте резко возросло количество бронирований на длительный срок проживания.

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