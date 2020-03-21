Еще в одном российском регионе обнаружили коронавирус

В Челябинской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил губернатор российского региона Алексей Текслер в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, инфекцию обнаружили у молодого человека из Миасса, который недавно вернулся из Испании. «Сразу по приезде у него были взяты анализы, он был изолирован», — пояснил Текслер.

Он также отметил, что в настоящее время молодой человек чувствует себя хорошо, болезнь протекает у него в легкой форме.

По последним данным, всего в России выявлены более 250 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве. В связи с распространением коронавируса все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности. Наиболее жесткие меры приняты в столице, где на три недели закрыты государственные школы и ограничена численность участников массовых мероприятий.

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