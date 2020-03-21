«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами, которые прекратили обработку международной почты на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ограничения касаются Молдавии, Монголии, Шри-Ланки, Ливии, Филиппин, Кувейта, Перу, Мьянмы, Туниса, Каймановых островов, Ливана, Французской Полинезии, Мальдив, острова Пасхи (Чили), Эквадора.

Отмечается, что посылать почту в эти страны на данный момент невозможно, поскольку там временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 297 тысяч человек, 12,7 тысячи умерли, более 91,5 тысячи излечились.

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