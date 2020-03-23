Украинец пришел в магазин в маске чумного доктора

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В Тернопольской области Украины покупатель пришел в магазин в маске чумного доктора. Видео инцидента появилось в социальных сетях, передает «Страна.ua».

На кадрах видно, как мужчина в черном пальто и резиновых перчатках, с тростью в руке, расплачивается на кассе в супермаркете. На нем надета маска с «клювом», подобные которой носили врачи во время чумы в средневековой Европе. По данным пользователей, видео снято в городе Збараж.

В Тернопольской области подтвержден один случай заражения коронавирусом. Регион попал в скандал в феврале, когда местные жители строили баррикады и пели молитвы, чтобы не допустить в местных больницах размещения на карантин соотечественников, эвакуированных из охваченного вирусом Китая.

Всемирная организация здравоохранения в начале марта объявила в мире пандемию коронавируса. На данный момент, заразились более 340 тысяч человек. 14 тысяч пациентов скончались, 99 тысяч излечились. На Украине подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, в том числе три летальных. Один пациент выздоровел.

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