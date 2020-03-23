На Украине предупредили о развале страны

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон предупредил о развале страны из-за связанного с коронавирусом кризиса. Об этом он рассказал в эфире телеканала «НАШ».

По его словам, Украина еще не состоялась как государство. «Мало того, в последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство», — считает Гордон.

Он отметил, что жители Украины могут столкнуться с еще большими потрясениями. Журналист предупредил, что в стране происходит разрушение государственных институтов, и этот процесс уже давно идет и не останавливается.

Гордон добавил, что «очень хороший» мэр одного из крупных украинских городов в ходе беседы заявил ему, что все «к этому идет».

Ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису и может оказаться в «зоне полной турбулентности». Он выразил мнение, что «на Украине нет государства», а в стране нет государственных институтов.

18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал правительство готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. Общее число инфицированных в мире превысило 335 тысяч человек, более 14 тысяч умерли.

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