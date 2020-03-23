Симулянт с коронавирусом остановил работу отдела ГАИ в российском городе

Житель Петергофа остановил работу межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) №5 ГАИ, заявив о возможном заражении коронавирусом. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина зашел в помещение МРЭО в медицинской маске и перчатках. Он намеревался поставить на учет и получить регистрационные номера на свой новый автомобиль Lexus. Соседям по очереди он стал говорить, что недавно приехал из Испании и сейчас находится в самоизоляции. Мужчина попросил людей соблюдать дистанцию и пропустить его без очереди.

Сотрудники МРЭО вызвали бригаду медиков и патруль полиции для задержания «опасного» посетителя, приостановили работу подразделения и закрыли здание. В настоящее время там проводится генеральная уборка с использованием раствора хлоргексидина, которым обрабатываются клавиатуры, мониторы, мебель.

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На место происшествия также прибыл специальный эпидемиологический автомобиль. Полицейские с дубинками окружили мужчину, заявившего о своем возможном заражении коронавирусом. Мужчина им объяснил, что его неправильно поняли.

«Я два месяца прожил в Испании. Вчера вернулся и решил самоизолироваться на даче. Но так как купил машину, необходимо было получить номера. На дачу же надо как-то ехать. Зашел в МРЭО, сказал сотруднику, что я на карантине, а окружающих попросил соблюдать дистанцию. Паники не было, все согласились меня пропустить, кроме одной дамы. Но потом меня заблокировали в машине, дорогу перегородил автомобиль ДПС. Какое-то безобразие просто», — сообщил он изданию 47news.

По его словам, он не сдавал анализ на коронавирус, подозрительных симптомов у него нет, чувствует себя он прекрасно. Мужчина намерен поехать в автоцентр и поставить сигнализацию на новую машину.

«Этому шутнику инспектора сами номера прикручивали от греха подальше. Документы передавали в перчатках. Но в итоге сказали отпускать его», — сообщил один из очевидцев.

По последним данным, в России зарегистрировано 438 фактов заражения вирусом, половина больных находится в Москве. 16 человек поправились и выписаны из больниц.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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