В ВОЗ предупредили о риске вспышки полиомиелита из-за вакцины

Международный коллектив эпидемиологов, включая специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предупредил о появлении новых разновидностей полиовируса II типа, жертвами которого могут стать дети. Соответствущая статья ученых опубликована в журнале Science.

«С одной стороны, в настоящее время вспышки полиомиелита нельзя контролировать без вакцины на базе ослабленного полиовируса II типа. С другой, из-за этих же прививок появляются новые мутантные версии вируса. Риск широкой циркуляции вируса постоянно растет, так как глобальный иммунитет к нему быстро снижается», — говорится в публикации.

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Причиной этого явления называется мутация ослабленного полиовируса II типа, являющегося компонентом одной из вакцин от полиомиелита. В статье говорится, что в настоящее время на планете исчез природный очаг данной разновидности вируса, в связи с чем ее ослабленные образцы перестают использоваться в качестве компонета вакцины.

В ноябре 2015 года ВОЗ заявила о необходимым ввести на Украине чрезвычайное положение из-за вспышки полиомиелита.

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