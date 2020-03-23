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Российские ученые нашли гены адаптации к полярной зиме у коренных жителей Севера

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Фото: Depositphotos

Дети из числа коренных жителей Крайнего Севера генетически лучше приспособлены к смене длительности светового дня, но во время полярной ночи чувствуют себя такими же сонными, как и их сверстники, живущие в этих широтах недавно. Это выяснили ученые Карельского научного центра (КарНЦ) РАН, рассказал ТАСС руководитель исследовательского проекта, кандидат биологических наук Сергей Коломейчук.

В ходе исследования было установлено, что у школьников из семей поморов, карелов и саамов, которые прожили в северных широтах более 100 лет, имеются гены адаптации к сокращению дня и адекватному в сложившихся условиях синтезу мелатонина. Это позволяет им переносить нехватку света легче и нормально усваивать школьный материал.

«У коренного населения адаптация к смене светового режима проходит плавно. По предварительным выводам, все дело в двух моментах. Во-первых, это традиционный жизненный уклад. Во-вторых, это генетика. Мы обнаружили отличия в структуре генов, которые регулируют физиологические процессы пробуждения и отхода ко сну», — сказал Коломейчук.

Он отметил, что, несмотря на такую приспособленность, дети северных народов в зимнее время также хотят спать зимой, в том числе днем. Решить эту проблему можно было бы благодаря второй смене в школе, что позволит ученикам высыпаться по утрам в условиях короткого светового дня.

Сейчас сотрудники научного центра работают над рекомендациями, как в Арктике сделать сон более здоровым и легче пережить световые изменения не только детям, но и взрослым. Среди них: отказ от гаджетов, светодиодных ламп и углеводной еды перед сном, спорт 40 минут в день, отход ко сну и пробуждение примерно в одинаковое время.

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